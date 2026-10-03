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महिलाओं की हॉर्मोनल हेल्थ के लिए वरदान से कम नहीं सुबह की ये आदतें, हॉर्मोन्स के साथ मूड भी रहेगा बेहतर

By Meenakshi NaiduEdited By: Shweta Chauhan
Published: Sat, 03 Oct 2026 07:00 PM (IST)

सुबह का समय महिलाओं के लिए हार्मोन संतुलन का बड़ा आधार बन सकता है।

महिलाओं की ये मार्निंग आदतें बचाएंगी हार्मोनल इंबैलेंस से (Image Source: AI Generated)

महिलाओं की ये मार्निंग आदतें बचाएंगी हार्मोनल इंबैलेंस से (Image Source: AI Generated)

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समय कम है?

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लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सुबह की शुरुआत ही आपके पूरे दिन की सेहत और मूड को तय करती है? खासकर महिलाओं के लिए, सुबह की छोटी-छोटी आदतें हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं।

महिलाओं की ये मार्निंग आदतें बचाएंगी हार्मोनल इंबैलेंस से

हार्मोनल असंतुलन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है।इसलिए अगर दिन की शुरुआत सही तरीके से की जाए, तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है। तो क्यों न जान लें उन मॉर्निंग आदतों के बारे में 

जल्दी उठने की आदत डालें

सुबह जल्दी उठने से शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक सही रहता है। इससे हार्मोन का स्राव संतुलित रहता है और आप दिनभर ज्यादा एक्टिव महसूस करती हैं।

गुनगुना पानी जरूर पिएं

सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलते हैं और मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जो हार्मोन बैलेंस के लिए फायदेमंद है।

योग या हल्की एक्सरसाइज करें

सुबह की एक्सरसाइज शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करती है, जिससे स्ट्रेस कम होता है और हार्मोनल सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है।

सुबह की धूप लें

10–15 मिनट धूप में बैठना शरीर को विटामिन डी देता है, जो हार्मोनल संतुलन और इम्युनिटी दोनों के लिए जरूरी है।

मेडिटेशन और प्राणायाम अपनाएं

कुछ मिनट का ध्यान और गहरी सांस लेने की आदत मानसिक शांति देती है और स्ट्रेस हार्मोन को नियंत्रित करती है।

हेल्दी और बैलेंस्ड नाश्ता करें

सुबह का नाश्ता स्किप करना हार्मोनल गड़बड़ी बढ़ा सकता है। प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर नाश्ता हार्मोन को संतुलित रखता है।

कैफीन का सेवन सीमित रखें

खाली पेट चाय या कॉफी लेने से कोर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है। इसलिए सुबह पहले हेल्दी चीजें खाएं और फिर कैफीन लें।

पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिन शुरू करें

सुबह के समय पॉजिटिव सोच और कृतज्ञता का अभ्यास करने से मानसिक संतुलन बना रहता है, जो हार्मोनल हेल्थ को भी प्रभावित करता है।

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Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा डॉक्टर से सलाह लें।