सोने जाते ही याद आने लगती हैं पुरानी बातें, कल की चिंता और अजीब सवाल? ये उपाय दिला सकते हैं राहत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर दिनभर काम करने के बाद जब हम थककर सोने जाते हैं, तो नींद आने के बजाय दुनियाभर के ख्याल मन में आने लगते हैं। कल क्या हुआ था, किसने क्या कहा और क्यों कहा, बीते कल की पुरानी यादें तो कभी हिस्ट्री या करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल; जिसे आधी रात को सर्च कर लेने के बाद ही हम दम भरते हैं। पर कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे कैसे बचा जा सकता है? आज हम इसके समाधान पर बात करने वाले हैं।

सोते समय मन में ज्यादा ख्याल क्यों आते हैं? सोते समय सबसे ज्यादा ख्याल आने के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं: एक्टिव डिफॉल्ट मोड नेटवर्क दिन के समय में हमारा दिमाग बहुत से कामों में उलझा होता है, आसपास बहुत सी आवाजें और शोर दिमाग को सोचने का समय ही नहीं देते। वहीं, सोते समय अंधेरा और सन्नाटा तो हो जाता है लेकिन दिमाग अभी भी काम कर रहा होता है।

अब दिमाग के पास करने को कुछ नहीं है, इससे वह पुरानी चीजों को कुरेदना शुरू कर देता है। इस स्थिति को न्यूरोसाइंस में "डिफॉल्ट मोड नेटवर्क" नाम देते हैं। दरअसल, यह दिमाग के उस हिस्से से जुड़ा हुआ है जो तब एक्टिव हो जाता है, जब हम कोई शारीरिक या दिमागी काम नहीं कर रहे होते।

बॉडी क्लॉक हमारे शरीर में एक 24 घंटे काम करने वाली घड़ी होती है, जो हमारी आदतों के हिसाब से सोने और उठने का समय तय करती है। रात में सोते समय शरीर मेलाटोनिन का उत्पादन बढ़ा देता है और कोर्टिसोल का लेवल कम कर देता है। ऐसे में जिन भावनाओं को हम दिन में संभाल सकते थे, उन्हें रात में संभालना मुश्किल हो जाता है।