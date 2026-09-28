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दिल रहेगा फिट और स्किन करेगी ग्लो! डेली डाइट में शामिल करें काले अंगूर, हफ्तेभर में दिखेगा कमाल का असर

By Meenakshi NaiduEdited By: Nikhil Pawar
Published: Mon, 28 Sep 2026 07:00 AM (IST)

काले अंगूर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद सुपरफूड हैं, जो विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं।

जानिए रोज 1 मुट्ठी काले अंगूर खाने के कमाल के फायदे (Image Source: AI-Generated)

जानिए रोज 1 मुट्ठी काले अंगूर खाने के कमाल के फायदे (Image Source: AI-Generated)

HighLights

  1. काले अंगूर एंटीऑक्सीडेंट्स का पावरहाउस, कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं

  2. पोटैशियम और रेस्वेराट्रॉल दिल को स्वस्थ रखते, बैड कोलेस्ट्रॉल घटाते हैं

  3. फाइबर पाचन तंत्र मजबूत करता, विटामिन-सी इम्युनिटी को बढ़ाता है

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। काले अंगूर रसदार और मीठे तो होते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपकी सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं हैं? काले अंगूर सिर्फ एक स्वादिष्ट फल नहीं हैं, बल्कि यह विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर एक बेहतरीन सुपरफूड भी हैं।

नियमित रूप से इन्हें अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाने से न सिर्फ आपका शरीर कई गंभीर बीमारियों से बचा रहता है, बल्कि आपकी स्किन और बाल भी हेल्दी रहते हैं। आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि काले अंगूर आपकी सेहत को क्या-क्या शानदार फायदे पहुंचाते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट्स का पावरहाउस

काले अंगूर को एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना कहा जाए, तो गलत नहीं होगा। इनमें विटामिन-सी के साथ-साथ रेस्वेराट्रॉल और फ्लेवोनॉयड्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। ये तत्व शरीर की कोशिकाओं को 'फ्री रेडिकल्स' से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। इसके अलावा, ये बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में भी बहुत असरदार हैं।

दिल को रखे तंदुरुस्त

अगर आप अपने हार्ट को लंबे समय तक हेल्दी रखना चाहते हैं, तो काले अंगूर आपके बहुत काम आ सकते हैं। इनमें मौजूद पोटैशियम और रेस्वेराट्रॉल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि काले अंगूर शरीर से 'बैड कोलेस्ट्रॉल' को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।

दमकती और ग्लोइंग त्वचा का राज

प्रदूषण और फ्री रेडिकल्स स्किन को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन काले अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं। अगर आप रोज काले अंगूर खाते हैं, तो आपकी त्वचा को इन नुकसानों से सुरक्षा मिलती है और चेहरे पर एक बेहतरीन नेचुरल ग्लो बना रहता है।

हाजमा करे दुरुस्त

पेट से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं? काले अंगूर में फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत और स्वस्थ बनाने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है और आंतों का काम करने का तरीका काफी बेहतर हो जाता है।

बीमारियों से लड़ने की मजबूत ढाल

काले अंगूर में भरपूर विटामिन-सी और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं। ये सभी मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युनिटी को इतना मजबूत बना देते हैं कि आपका शरीर इन्फेक्शन और बार-बार होने वाली मौसमी बीमारियों से आसानी से लड़ पाता है।

अपनी डेली डाइट में कैसे करें शामिल?

काले अंगूर को अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद आसान और मजेदार है:

  • सुबह का नाश्ता: आप इन्हें अपने मॉर्निंग फ्रूट सलाद में काटकर खा सकते हैं।
  • दही या ओट्स के साथ: एक हेल्दी नाश्ते के लिए इन्हें ओट्स या ताजे दही के साथ मिलाकर खाएं।
  • ड्रिंक के रूप में: आप काले अंगूर की टेस्टी और रिफ्रेशिंग स्मूदी भी बना सकते हैं।
  • हेल्दी स्नैक: जब भी हल्की भूख लगे, तो अनहेल्दी चीजों की जगह मुट्ठी भर काले अंगूर खाना एक बहुत ही बेहतरीन और स्वादिष्ट विकल्प है।

Disclaimer: लेख में उल्लेखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो, तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें।