Mental Health: क्या आपका भी दिमाग अकसर रहता है अशांत, तो ऐसे करें उसे डिक्लटर

Mental Health दिमाग से शांत और रिलैक्स होना शरीर से फिट होना जैसा ही जरूरी है। रिलैक्स माइंड से आप कई सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं वहीं बेमतलब की बातों पर भी बहुत ज्यादा सोचना-विचारना मेंटल रूप से आपको बीमार बना सकता है। तो अगर आप भी अक्सर अपनी इस आदत से परेशान रहते हैं तो पढ़ें यह लेख।

Mental Health: माइंड को डिक्लटर करने के तरीके

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Mental Health: हमारे डे टू डे की लाइफ में ऐसी कई सारी बातें होती हैं, जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं फिर चाहे वो घर से जुड़ी हुई हों या ऑफिस से और जब इन परेशानियों का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तनाव हमारे दिमाग पर बहुत ज्यादा हावी होने लगता है नतीजा लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिजिकली जितना हेल्दी रहना जरूरी है उतना ही मेंटली भी, तो अगर आप भी नई-पुरानी बातों और यादों में उलझे हुए हैं, जिससे आपका दिमाग कभी रिलैक्स नहीं फील कर रहा, तो बहुत जरूरी है उसे डिक्लटर करना। माइंड को डीक्लटर करने के तरीके 1. मेडिटेशन करेगा मदद टेंशन फ्री रहने में मेडिटेशन कर सकता है आपकी काफी हद तक मदद। जब भी आपका मन अशांत हो, थोड़ी देर किसी शांत जगह पर बैठकर ध्यान लगाएं। इस दौरान किसी भी तरह के विचारों को दिमाग में न आने दें। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे-धीरे आपको फील होंगे मेडिटेशन के फायदे। माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। 2. अच्छी नींद लें पर्याप्त और सुकून भरी नींद ओवरऑल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है। वहीं उसके उलट अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो मूड खराब और सोचने-समझने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है, तो अगर आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखना चाहते हैं, तो 7-8 घंटे की नींद लें। 3. मल्टीटास्किंग की आदत छोड़ दें खुद को बेस्ट साबित करने के चक्कर में और कई बार मजबूरीवश हम एक साथ कई काम निपटाने लगते जाते हैं। ये मल्टीटास्किंग की आदत हमारे दिमाग पर असर डालने लगता है। मल्टीटास्किंग आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर पर हुई स्टडी बताती है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं, बल्कि कम होती है। इसलिए जरूरी है कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh