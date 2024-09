वर्कप्रेशर से बिगड़ रही है दिमागी हालत, तो आज से ही रोज सुबह करना शुरू कर दें मेडिटेशन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Benefits of Meditation: हमारी लाइफस्टाइल इतनी व्यस्त हो चुकी है कि शांति से बैठकर खाने तक का समय हमारे पास नहीं है। ऐसे में मेंटल हेल्थ (Mental Health) का ख्याल रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। काम का बढ़ता प्रेशर और अपने लिए समय न निकाल पाने की वजह से कई लोग कितनी ही तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिनमें हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन और एंग्जायटी शामिल हैं।

इसलिए अपने दिन में से ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट तो आपको अपने लिए निकालना ही चाहिए। इस समय आपको किसी और के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ वक्त बिताना चाहिए और इसके लिए मेडिटेशन (Benefits of Doing Meditation for 5 Minutes) से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि क्यों रोजाना 5 मिनट मेडिटेशन करना आपके लिए फायदेमंद है।