मूली के पराठे, सलाद और सब्जी का लेते हैं भरपूर मजा? ज्यादा सेवन से हो सकती हैं ये परेशानियां

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मौसम में ठंडक शुरू होते ही मूली हर घर की रसोई में आसानी से मिल जाती है। सलाद, पराठा, सब्जी और सूप के रूप में मूली का सेवन पाचन के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन सी, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो इम्युनिटी बढ़ाने और शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। लेकिन किसी भी चीज की अति नुकसानदायक होती है।

इसी तरह अगर मूली का जरूरत से ज्यादा सेवन किया जाए, तो यह सेहत से जुड़ी कई समस्याएं पैदा कर सकती है। आइए जानते हैं मूली का अधिक सेवन करने से होने वाले कुछ संभावित नुकसान के बारे में पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या मूली में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स पाचन क्रिया को तेज करते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में लेने पर गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और डकार की समस्या हो सकती है। जिन लोगों को पहले से ही गैस या एसिड रिफ्लक्स की समस्या रहती है, उन्हें मूली सीमित मात्रा में ही खानी चाहिए।

थायरॉइड की परेशानी बढ़ सकती है मूली में गोइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में आयोडीन के अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। ज्यादा मात्रा में कच्ची मूली खाने से थायरॉइड ग्लैंड की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है, खासकर उन लोगों में जिन्हें हाइपोथायरॉइड की समस्या है।

ब्लड प्रेशर असंतुलन का खतरा मूली पोटैशियम से भरपूर होती है, जो सामान्य तौर पर दिल के लिए अच्छी होती है। लेकिन अत्यधिक सेवन से कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर अचानक कम हो सकता है, जिससे चक्कर, कमजोरी या थकावट महसूस हो सकती है।

डिहाइड्रेशन की संभावना मूली का नेचर डाइयूरेटिक होता है, यानी यह बार-बार पेशाब आने की समस्या बढ़ा सकती है। अधिक सेवन करने पर शरीर से जरूरी पानी और मिनरल्स बाहर निकल सकते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन हो सकता है। एलर्जी और स्किन रिएक्शन कुछ लोगों को मूली से एलर्जी हो सकती है। ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर खुजली, रैशेज़, सूजन या मुंह में जलन जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत सेवन बंद करना चाहिए।

लो ब्लड शुगर की समस्या मूली ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सेवन करने पर ब्लड शुगर लेवल अचानक गिर सकता है, जिससे घबराहट, पसीना, चक्कर या कमजोरी महसूस हो सकती है, खासकर डायबिटीज़ मरीजों में।