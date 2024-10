रोज रात को सरसों के तेल से करें पैरों की मालिश, बीपी रहेगा कंट्रोल, मिलेंगे और भी कई फायदे

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Benefits Of Applying Mustard Oil On Feet: आयुर्वेद में सरसों के तेल को सदियों से औषधीय गुणों वाला माना जाता है। यह न सिर्फ रसोई में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, बल्कि कई स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान भी है। इसलिए इस तेल से पैरों की मालिश (Mustard Oil For Feet Massage) करना काफी लाभदायक साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे पैरों में सरसों के तेल की मालिश के उन हैरान करने वाले फायदों (Musturd Oil Feet Massage Benefits) की, जिनके बारे में शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे।

क्यों है सरसों का तेल खास?

गरम तासीर- सरसों के तेल की गर्म तासीर शरीर को गर्माहट देती है और रक्त संचार को बढ़ावा देती है। इसलिए ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल काफी फायदेमंद होता है।

एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण- इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं।

पोषक तत्वों का भंडार- विटामिन-ई और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ रखते हैं और उसे नमी प्रदान करते हैं।

