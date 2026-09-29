कंसीव करना मुश्किल बना रहा है तनाव? महिलाओं का हार्मोनल बैलेंस सुधारने के लिए वरदान है ये 60 मिनट का रूटीन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। लगातार तनाव बने रहने के कारण हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है, जिससे महिलाओं को गर्भधारण, मासिक अनियमितता, थकान जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित सातवीं राष्ट्रमंडल परिचारिका एवं प्रसूति विद्या महासंघ की संगोष्ठी में एक महत्वपूर्ण शोध पत्र को प्रस्तुत किया गया, जिसे चिकित्सा जगत में काफी सराहना मिली है।

दरअसल, गर्भधारण की चुनौती से जूझ रही महिलाओं को संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) का नया शोध उम्मीद की किरण दिखने वाला है। संस्थान के चिकित्सकों और शोधकर्ताओं के इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि हठयोग के नियमित अभ्यास से महिलाओं में मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद के स्तर में 41 प्रतिशत तक की गिरावट आती है। इससे शरीर के हार्मोन संतुलित होते हैं और गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है।

तनाव दूर होते ही सुधरता है हार्मोनल तंत्र संस्थान के मातृ एवं प्रजनन स्वास्थ्य विभाग की विशेषज्ञ प्रो. डाक्टर इंदुलता साहू के अनुसार, गर्भधारण न हो पाने की राह में मानसिक तनाव और अवसाद सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़े होते हैं। जब शरीर में तनाव बढ़ता है, तो कार्टिसोल नामक रसायन का स्राव बढ़ जाता है।

इसका सीधा असर महिला के अंडाशय पर पड़ता है, जिससे अंडा बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित होती है और भ्रूण को गर्भाशय में स्थापित होने में कठिनाई आती है। हठयोग से मानसिक दबाव घटता है, जिससे शरीर में प्राकृतिक संतुलन बहाल होता है।

अध्ययन के आंकड़े और उसके असर शोधकर्ताओं ने बांझपन परामर्श केंद्र में उपचार करा रही महिलाओं पर यह अध्ययन किया। महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के बाद उन्हें लगातार दो सप्ताह तक प्रतिदिन 60 मिनट तक हठयोग के आसनों, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया। इसके बाद परिणामों में असाधारण सुधार देखने को मिले-

चिंता का स्तर- 41.3 प्रतिशत तक घटा

अवसाद का स्तर- 35.3 प्रतिशत तक कम हुआ

मानसिक तनाव- 30.3 प्रतिशत तक नियंत्रित हुआ दैनिक दिनचर्या में कैसे अपनाएं हठयोग - 60 मिनट की संपूर्ण विधि योगाचार्य डा. सत्यराम के अनुसार, हठयोग चंद्र और सूर्य दोनों प्रकार की शारीरिक ऊर्जाओं में संतुलन स्थापित करता है। इसमें शरीर के आसन, श्वास प्रक्रिया और ध्यान को एक साथ जोड़ा जाता है, जिससे हार्मोनल तंत्र और मानसिक स्थिति दोनों सुधरती हैं। शोध में इसी कारण प्रतिदिन 60 मिनट की निम्नलिखित कार्यप्रणाली अपनाई गई थी-