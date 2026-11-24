लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। जिन लोगों को अक्सर माइग्रेन की समस्या रहती है, उनके लिए सर्दियों का यह मौसम कड़कड़ाती सुबह और छोटी होती रातों से कुछ ज्यादा है। तापमान का गिरना, बैरोमेट्रिक दबाव में उत्तर-चढ़ाव और बहुत कम धूप मिलना माइग्रेन की समस्या को कहीं अधिक बढ़ा देता है।

हालांकि, समझने की जरूरत है कि ठंड का मौसम माइग्रेन के लिए जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से रूटीन में होने वाले बदलाव माइग्रेन के लक्षणों को बढ़ा देते हैं। ऐसे में जरूरी है समय रहते इन लक्षणों को समझकर सही इलाज की तरफ कदम आगे बढ़ाया जाए।

सर्दियों में क्यों बढ़ जाती है माइग्रेन की परेशानी? सर्दियों में माइग्रेन तापमान, ह्यूमिडिटी और दबाव में बदलाव के साथ ही घर के अंदर रूखी हवा, नींद का बदलते पैटर्न और बढ़ते तनाव की कारण ट्रिगर हो सकता है। इसके कुछ आम लक्षण होते हैं, जैसे- सिर में धड़कन जैसा दर्द होना, सिर्फ एक हिस्से में दर्द के साथ मतली, उल्टी या रोशनी को लेकर संवेदनशीलता। कई लोगों को माइग्रेन अटैक से पहले धुंधला भी दिखाई देता है, जिसे ऑरा कहते हैं।

बचाव के तरीके माइग्रेन ट्रिगर हर एक व्यक्ति के लिए अलग-अलग हो सकता है, इसके लिए जरूरी है कि फूड्स, स्ट्रेस और ज्यादा स्क्रीन टाइम जैसी बातों की पहचान करें।

स्लीप शेड्यूल ठीक रखें

दिनभर पर्याप्त पानी पीएं

खाना छोड़ने से बचें और बैलेंस डाइट लें

रोजाना एक्सरसाइज करें

तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें।

कैफीन के ज्यादा सेवन से बचें

माइग्रेन अटैक के लक्षणों और ट्रिगर्स की पहचान के लिए डायरी मेंटेन करें कैसे होगी माइग्रेन की पहचान? माइग्रेन की पहचान डॉक्टर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री देखकर करते हैं। इसके अलावा, बताए गए लक्षण, फिजिकल और न्यूरो लॉजिकल टेस्ट भी इसमें मदद करते हैं। डॉक्टर माइग्रेन अटैक की अवधि यानी वह कितनी बार आता है, उसकी गंभीरता और लक्षणों के बारे में विस्तार से पूछ सकते हैं। कई मामलों में MRI या CT स्कैन की सलाह भी दी जा सकती है। इलाज के लिए जरूरी कदम इसका इलाज पूरी तरह से माइग्रेन की अवधि और गंभीरता पर निर्भर करता है। इसमें सिर दर्द कम करने वाली दवाएं, उल्टी या मतली कम करने वाली दवाएं और अटैक से बचाव वाली दवाएं शामिल हो सकती हैं।