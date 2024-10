क्या बच्चों को रोज नहालाना जरूरी है या हो सकते हैं इसके भी कुछ नुकसान

नहाना हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है। इसलिए हम बच्चों को भी बचपन से रोज नहाने की ही सीख देते हैं। गुड हाइजीन को बनाए रखने के लिए ये जरूरी माना जाता है लेकिन क्या बच्चों को रोज नहाने की जरूरत है (How often should kids bath) या इससे नुकसान हो सकता है। इस बारे में यहां बताएंगे कि क्या बच्चों को रोज नहाना चाहिए या नहीं और क्यों।