Cold Cough Remedies अगर आपको भी इस मौसम में सर्दी-जुकाम ने कर रखा है बहुत ज्यादा परेशान और ढूंढ़ रहे हैं इसका कारगर इलाज तो यहां दिए गए उपाय पर डालें एक नजर जो आ सकता है आपके बहुत काम। इस उपाय से शरीर को और भी कई फायदे मिलते हैं। तो बिना और देर किए जान लें इसके बारे में।

Cold & Cough Remedies; सर्दी-जुकाम का कारगर घरेलू इलाज

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Cold & Cough Remedies; मौसम में बदलाव के चलते जो सबसे पहली समस्या लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करती है वो है सर्दी-जुकाम। कई बार ये तो कई दिनों तक बनी रहती है और नाक बहने के साथ ही बदन दर्द, सिर दर्द भी लगातार बना रहता है। इसके चलते कुछ लोगों का खाने का दिल करता है जिस वजह से कमजोरी का भी एहसास होता है। मतलब सर्दी-जुकाम अपने साथ और कई दूसरी समस्याएं भी लेकर आती है। इसलिए इसका जितना जल्द उपाय कर लें उतना अच्छा। लेकिन हां, सर्दी-जुकाम के जरिए शरीर में मौजूद गंदगी भी बाहर निकल जाती है, तो एक से दो दिन अगर ये प्रॉब्लम रहें तो घबराने की जरूरत नहीं। सर्दी-जुकाम को दूर करने में यहां दिए गए उपाय साबित हो सकते हैं कारगर। 1. अदरक, लौंग और पुदीने की चाय जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल सदियों से सेहत को चुस्त-दुरुस्त रखने के लिए किया जाता रहा है। इनकी मेडिसिनल प्रोपर्टीज इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग मज़बूत बनाती हैं। ऐसे में सर्दी-जुकाम से जल्द राहत पाने के लिए अदरक, लौग और पुदीने की चाय पिएं। इससे काफी जल्द राहत मिलती है। वहीं अदरक में पाया जाने वाला जिंजरोल कंजेशन की समस्या दूर करता है। 2. नमक वाले पानी से गार्गल करें गले की खराश ने कर रखा है परेशान, तो इससे राहत पाने के लिए नमक वाले पानी से दिन में दो बार गरारे करें। इससे गले में मौजूद बैक्टीरिया और कफ आसानी से निकल जाते है। साथ ही गले में होने वाले दर्द से भी छुटकारा मिलता है। 3. विटामिन सी को आहार में शामिल करें इस मौसम में संक्रमण से बचे रहने के लिए इम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अपनी डाइट में विटामिन सी से भरपूर चीज़ें लें और डॉक्टर से सलाह लेकर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। आंवला, नींबू, संतरा, कीवी और स्ट्रॉबेरी समेत खट्टे फलों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh