हार्ट डिजीज से बचना है तो डाइट से 6 चीजों को कर दें आउट, दिल के लिए नहीं हैं जहर से कम!

Harmful Foods for Heart: दिल की बीमारियों (Heart Disease) के बढ़ते मामलों को देखकर सचेत हो जाने में ही भलाई है। हार्ट अटैक (Heart Attack) और कार्डियक अरेस्ट जैसी हार्ट डिजीज से बचने और लंबा व स्वस्थ जीवन के लिए दिल का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि हमारी डाइट इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। हालांकि, कुछ फूड आइटम्स (Foods That Are Bad for Your Heart) आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। इस आर्टिकल में, हम ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जानेंगे, जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

दिल के लिए नुकसानदेह फूड्स (Harmful Foods For Heart)

ट्रांस फैट्स- ट्रांस फैट्स ज्यादा हानिकारक होते हैं और आपके दिल स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। वे 'बैड कोलेस्ट्रॉल' (LDL) को बढ़ाते हैं और 'गुड कोलेस्ट्रॉल' (HDL) को कम करते हैं। ट्रांस फैट्स आमतौर पर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल में पाए जाते हैं। इन तेलों का इस्तेमाल अक्सर फ्राइड फूड, बेकरी और कुछ स्नैक्स में किया जाता है। इसलिए, इन फूड आइटम्सों से जितना हो सके बचें।

