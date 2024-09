काम के चक्कर में लंच कर देते हैं मिस, तो सेहत और प्रोडक्टिविटी को हो सकता है नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Why Is It Not Good To Skip Meals: कई बार ऑफिस में काम ज्यादा आ जाता है या कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन से पहले पूरा करना पड़ता है। इन वजहों से कई लोग लंच स्किप (skipping meals) कर देते हैं। उन्हें लगता है कि खाने में लगने वाले समय को बचाकर काम किया जा सकता है। हालांकि, ऐसा एक-दो दिन करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा अक्सर करते हैं, तो ये सही नहीं है।

आपको बता दें कि इससे फायदा नहीं, बल्कि नुकसान (negative effects of skipping meals) हो रहा है। जी हां, ऑफिस के कारण किसी भी एक टाइम का खाना स्किप करना आपकी सेहत और प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए नुकसानदेह (harms of skipping meals) हो सकता है। इस आर्टिकल में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्यों ऑफिस के दौरान खाना खाना नहीं छोड़ना चाहिए।