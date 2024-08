Western Toilet का गलत इस्तेमाल बना सकता है आपको बीमार, अगर सेहत से है प्यार; तो रखें 4 बातों का ख्याल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। How To Use Western Toilet Seat: वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करते वक्त अगर आप साफ-सफाई से जुड़ी कुछ बातों का ख्याल नहीं रखते हैं, तो यह सेहत पर बहुत भारी पड़ सकता है। आज इसकी पहुंच सिर्फ महानगरों में ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों तक भी हो चुकी है। इंडियन टॉयलेट के मुकाबले यह बेशक आरामदायक होता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका इस्तेमाल करना नहीं आता है, जिससे कई बीमारियों को सीधा न्योता मिल जाता है। अगर आप भी इससे जुड़ी सावधानियों (Western Toilet Ke Nuksaan) से बेखबर हैं, तो आइए आपको इस बारे में प्वाइंट्स में समझाते हैं।