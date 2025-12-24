कहीं आपका स्मार्टफोन ही तो नहीं बना रहा आपको भुलक्कड़? डिजिटल डिमेंशिया से रहें सावधान

सीमा झा, नई दिल्ली। अब आप फोन नंबर याद नहीं रखते, क्योंकि यह फोन पहले से ही मौजूद है। हाथ से लिखने मैं कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि गूगल वायस नोट से यह आसान हो गया है। एक समय लोग पहाड़े आसानी से याद रखते थे, पर अब कैलकुलेटर है तो बच्चे भी पहाड़ों को याद रखने से कन्नी काट रहे हैं।

जरा सोचें कि आज से 10 वर्ष पूर्व आपने जो फिल्में देखीं वे आपको आज भी याद हैं, पर कुछ ही देर पहले कौन सी रील देखी, इसे आप याद नहीं रख पाते। कंप्यूटर में सेव की गई किसी जरूरी फाइल का नाम हो या कोई महत्वपूर्ण अप्वाइंटमेंट, यदि रिमाइंडर न लगाया जाए तो उसके मिस होने की आशंका अक्सर बनी रहती है।

कुल मिलाकर, किसी चीज पर एकाग्र रह पाने में कठिनाई महसूस हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह डिजिटल यानी तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता का दुष्परिणाम हो सकता है, इसे सामान्य भाषा में डिजिटल डिमेंशिया कहा जाता है। खो रही स्वाभाविक क्षमता तकनीक पर निर्भरता के कारण मस्तिष्क अपनी स्वाभाविक क्षमता खो रहा है। डा. विनय गोयल के अनुसार, छोटे-बड़े सभी कार्य के लिए इस पर निर्भर होने का प्रभाव है कि मस्तिष्क को अब पर्याप्त काम नहीं मिल रहा। इससे उसकी सेहत खराब हो रही है। वह नई जानकारी को संसाधित कर उसे याद रखने में कठिनाई महसूस करता है।

लोग एक ही समय में कई काम निपटा तो लेते हैं, पर इससे संतुष्टि महसूस नहीं होती । थकान हरदम हावी रहती है। वास्तव में लंबा स्क्रीन टाइम दिमाग पर भारी दबाव पैदा करता है। इससे संज्ञानात्मक क्षमता या सोचने-समझने, तर्क करने व निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

दिमाग को एकाग्रता पसंद हमारा दिमाग एक जगह टिककर कोई काम संपन्न करे तो उसे यह कोई पुरस्कार पाने या उपलब्धि सी लगती है। डॉ. नंद कुमार के अनुसार, यही सेंस आफ अचीवमेंट कुछ याद रखने के लिए आवश्यक है पर इसमें तकनीक ने बड़ी बाधा पहुंचाई है। इसकी जद में आकर दिमाग पर भारी दबाव रहता है। वह किसी एक चीज पर नहीं टिकता। डॉ. नंद कुमार के अनुसार, कुछ याद रखने के लिए जरूरी है कि दिमाग पहले कोई चीज दर्ज करे, उसके बाद आप उसे रिकाल यानी दोबारा स्मरण करें। रिकाल कर पाने के कारण ही आज भूलने की आदत सामान्य होती जा रही है।