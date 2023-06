Home Remedies for Headache: इन देसी उपायों से मिनटों में पा सकते हैं सिरदर्द से छुटकारा

Home Remedies for Headache अगर आप अकसर ही सिरदर्द से परेशान रहते हैं और बार-बार इसके लिए दवाएं नहीं खाना चाहते तो सिरदर्द को दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं ट्राई। जो पूरी तरह से नेचुरल हैं और मिनटों में दिला सकते हैं सिरदर्द की समस्या से छुटकारा तो आइए जान लेते हैं इनके बारे में।

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Home Remedies for Headache: सिरदर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो किसी को भी हो सकती है। जिससे राहत पाने के लिए लोग झट से दवाई खा लेते हैं, लेकिन अगर आप उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स के लिए दवाइयां खाना पसंद नहीं, तो आप सिरदर्द दूर करने के लिए यहां दिए गए घरेलू उपायों को आजमा सकते हैं। जो मिनटों में दिला सकते हैं आपको इससे राहत। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय और कैसे करना है इनका इस्तेमाल। गर्म पानी में नींबू का रस यह सबसे कारगर नुस्खा है। इसके लिए 1 ग्लास में गर्म पानी लें और उसमें नींबू का रस मिलाकर पी लें। सिरदर्द मिनटों में गायब हो जाएगा। कई बार पेट में गैस बनने से भी सिर दर्द होने लगता है। उस स्थिति में भी यह घरेलू उपाय बेहद कारगर है। पुदीने का रस सिर दर्द में वैसे पुदीना का रस भी बहुत ही फायदा पहुंचाता है। पुदीना, मेंथोन और मेंथाल के मुख्य एलिमेंट्स आपको सिर दर्द से तुरंत राहत दिलाते हैं। कुछ पुदीने की पत्तियां लें और उसका रस माथे पर लगाएं। इससे कुछ ही मिनटों में सिरदर्द दूर हो जाएगा। तुलसी तुलसी मसल्स को रिलैक्स करती है। एक कप पानी में तीन या चार तुलसी की पत्तियों को कुछ मिनट तक उबाल लें। इसमें कुछ मात्रा में शहद भी मिला लें फिर इसे चाय की तरह पिएं। दूसरा उपाय है तुलसी की पत्तियों को चबाएं। अदरक अदरक सिर में ब्लड वेसेल्स की सूजन को दूर करने में मदद करता है। इसकी मदद से सिर दर्द दूर होता है। तो इसके लिए अदरक के रस और नींबू के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं। इसे दिन में एक या दो बार पिएं। इसके अलावा अदरक के पाउडर या कच्चे अदरक को पानी में उबाल कर फिर इस पानी से कुछ मिनट भाप लेने से भी आराम मिलता है। Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें किसी पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। Pic credit- freepik

