प्रेग्नेंसी में बढ़ा था BP, तो बाद में भी रहें सतर्क! भविष्य में 7 गुना ज्यादा रहता है डायबिटीज का खतरा

प्रेट्र, नई दिल्ली। गर्भावस्था के दौरान होने वाली शारीरिक और मानसिक समस्याएं केवल प्रसव तक ही सीमित नहीं रहतीं, बल्कि ये महिलाओं के आने वाले जीवन में गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकती हैं। ब्रिटेन के एक अध्ययन में यह खुलासा हुआ है कि जिन महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किसी तरह की जटिलता का सामना करना पड़ता है, उनमें आगे चलकर दिल, किडनी और डायबिटीज से जुड़ी बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है।

प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल "बीएमजे मेडिसिन" में प्रकाशित इस अध्ययन के अनुसार, गर्भावस्था की जटिलताएं सीधे तौर पर बीमारी का कारण नहीं बनतीं, बल्कि ये महिला के शरीर में छिपे हुए अंदरूनी स्वास्थ्य जोखिमों के एक शुरुआती "संकेत" की तरह काम करती हैं।