Excessive sweating Causes: इन बीमारियों की ओर इशारा है हद से ज्यादा पसीना आना

Excessive sweating Causes: बहुत ज्यादा पसीना आने की वजहें

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Excessive sweating Causes: गर्मी में धूप और बारिश में उमस के चलते पसीना आना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपको बेमौसम भी बहुत ज्यादा पसीना आता है। रात को भी ये समस्या परेशान करती है, तो इसे अनदेखा करने की गलती न करें क्योंकि ये कई सारी गंभीर बीमारियों की ओर इशारा करती हैं। जिनका समय पर पता चल जाए, तो बेहतर। आज के इस लेख में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि ज्यादा पसीना निकलना किन बीमारियों के प्रमुख लक्षणों से शामिल है, जिससे समय रहते उसका उपचार किया जा सके। कौन सी बीमारियों की वजह से आता है बहुत ज्यादा पसीना? ओवरएक्टिव थायराइड अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है। जब कोई व्यक्ति थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर जैसे मेनोपॉज, डायबिटीज या हृदय रोगों से जूझ रहा होता है, तो उस व्यक्ति को ज्यादा पसीना आ सकता है। डायबिटीज डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में एड्रेनालाईन हार्मोन रिलीज होने लगता है, जिसके वजह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसीना आता है। अगर आपको भी बहुत ज्यादा पसीने की प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार अपना ब्लड शुगर टेस्ट जरूर करवा लें। स्ट्रेस अगर आपको ऐसा लगता है कि स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं है, तो आपको बता दें कि तनाव आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। साथ ही बहुत ज्यादा तनाव में होने पर भी खूब पसीना निकलता है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इन प्रॉब्लम्स के अलावा नसों या नर्वस सिस्टम से जुड़ी कोई बीमारी होने पर भी जरूरत से ज्यादा पसीना आता है, तो अगर आप भी बेमौसम पसीने की समस्या से परेशान हैं, तो एक बार नर्वस सिस्टम की जांच जरूर करवा लें। Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें किसी पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh