स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन: स्वामी रामदेव से जानें मोटापे से मुक्ति में योग और सही जीवनशैली का महत्व

ब्रांड डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में मोटापा केवल एक शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन गया है। मोटापा बढ़ने से व्यक्ति को चलने-फिरने में कठिनाई होती है और कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

आज के समय में करोड़ों लोग अपनी स्वास्थय समस्याओं के लिए योग और आयुर्वेद का रुख कर रहे हैं। आइए पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव से जानें कैसे आप आसान और नेचुरल तरीकों से मोटापे को काम कर खुद को सेहतमंद और एक्टिव बना सकते हैं।

मोटापा क्यों बढ़ता है? सबसे पहले जानते हैं कि मोटापा किन कारणों से बढ़ता है: गलत खान-पान

शारीरिक गतिविधि की कमी

तनाव और अनियमित रूटीन

मोबाइल और टीवी पर अधिक समय बिताना

हार्मोनल बदलाव या चिकित्सीय कारण जब वजन नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है और व्यक्ति सामान्य चलना-फिरना भी मुश्किल महसूस करता है। योग: भारतीय परंपरा की अनमोल देन योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवनशैली है। यह तन और मन दोनों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बाबा रामदेव द्वारा वर्षों से योग को जन-जन तक पहुँचाने का यह प्रयास लाखों लोगों के स्वास्थ्य में सुधार ला चुका है।

योग से मिलने वाले लाभ वजन कम करने में मदद

पाचन सुधार

श्वसन तंत्र मजबूत

मानसिक तनाव कम

शरीर में ऊर्जा और लचीलापन बढ़ता है विशेष रूप से कपालभाति, अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका, और सूर्य नमस्कार मोटापे को नियंत्रित करने में बेहद प्रभावी माने जाते हैं। मोटापे के लिए आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियां और घरेलू उपाय आयुर्वेद में मोटापे को 'स्थौल्‍य' कहा गया है और इसके उपचार में कई प्राकृतिक जड़ी-बूटियां और घरेलू नुस्खे लाभकारी माने जाते हैं। त्रिफला मोटापा कम करने में बेहद उपयोगी है। यह शरीर को डेटॉक्स करता है और पाचन ठीक करता है। इसे रात में गर्म पानी के साथ लिया जा सकता है।

इसी तरह, गुग्गुल चयापचय यानि मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है और चर्बी पिघलाने में मदद करता है।

मेथी के बीज भी वजन कम करने में सहायक माने जाते हैं। रात में भिगोई हुई मेथी सुबह खाली पेट चबाने से फायदा होता है।

अदरक और शहद का सेवन भी शरीर की चर्बी कम करने में मददगार है।

गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीना सबसे लोकप्रिय और सरल उपायों में से एक है।

इसके अलावा, ग्रीन टी, दालचीनी, करेला, और एलोवेरा भी वजन कम करने में लाभ देते हैं। लेकिन याद रखें, केवल नुस्खों से ही मोटापा कम नहीं होगा। साथ में योग, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार जरूरी है। जीवनशैली में सुधार: मोटापे पर लगाम स्वास्थ्य सुधार का सबसे अच्छा तरीका है अपनी दैनिक आदतों में बदलाव करना। नीचे दिए गए आसान और प्रभावी उपायों को अपनाकर आप अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं: सुबह 30 -45 मिनट टहलना या योग करना

तला-भुना और जंक फूड कम करना

पानी अधिक पीना

समय पर खाना और पर्याप्त नींद

मीठे और कोल्ड ड्रिंक से दूरी छोटे-छोटे कदम धीरे-धीरे बड़े परिणाम देते हैं। निष्कर्ष स्वास्थ्य जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। मोटापे से परेशान होना समाधान नहीं, बल्कि उससे लड़ने का हौसला जुटाना ही असली जीत है। योग, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच से हर व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।