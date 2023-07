Gastric Headache: गैस के कारण क्यों होता है सिरदर्द? जानें इससे कैसे राहत पाएं

Gastric Headache आजकल बदलती लाइफस्टाइल के कारण सिरदर्द की समस्या बहुत आम है। यह दर्द सिर के किसी भी भाग में हो सकता है। कई बार सिरदर्द एक-दो घंटे बाद भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप लगातार सिरदर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं। कई बार पेट में गैस बनने के कारण भी सिरदर्द होता है।

Gastric Headache: गैस्ट्रिक सिरदर्द से राहत पाने के लिए अपनाएं ये उपाय

