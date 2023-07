Diabetes Foot Care: मानसून में शुगर पेशेंट के लिए बेहद जरूरी हैं पैरों का ख्याल रखना वरना हो सकता है इन्फेक्शन

Diabetes Foot Care अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको मानसून में अपनी सेहत और पैरों का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। ब्लड शुगर कंट्रोल में न रहने से पैरों की नर्व को नुकसान पहुंचता है जिससे ये हिस्सा सुन्न हो जाता है। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है। जिससे वजह से इन्फेक्शन हो सकता है।

Diabetes Foot Care: डायबिटीज के मरीज ऐसे रखें अपने पैरों का ख्याल

