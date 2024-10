दही के साथ कभी नहीं खानी चाहिए ये चीजें, वरना बिगड़ सकती है आपकी तबीयत

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। दही को आमतौर पर सुपरफूड माना जाता है। कारण साफ है, इसमें मौजूद कई विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोबायोटिक्स सेहत को कई फायदे पहुंचाते हैं। इसलिए रोजाना दही खाना फायदेमंद (Curd For Health) साबित हो सकता है। हालांकि, इसके साथ भी कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होती है। दही के साथ कुछ फूड आइटम्स को खाने से परहेज (Worst Combination With Curd) करना चाहिए। इन फूड्स को दही के साथ खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। आइए जानें (Right Way to Eat Curd) दही के साथ किन चीजों को नहीं खाना चाहिए।

दही के साथ न मिलाएं ये चीजें

खट्टे फल- खट्टे फल और दही दोनों ही स्वस्थ हैं, लेकिन इन्हें एक साथ खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो फलों में मौजूद विटामिन-सी को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा, फल और दही एक साथ खाने से गैस और पेट फूलने की समस्या भी हो सकती है।

मछली- मछली और दही को एक साथ खाने से शरीर में टॉक्सिक पदार्थ बन सकते हैं। यह पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है और कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकता है।

अंडे- अंडे और दही दोनों ही प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। लेकिन, इन्हें एक साथ खाने से पाचन बिगड़ सकता है। इससे अपच, पेट दर्द और कब्ज की समस्या हो सकती है।

तले हुए फूड्स- तले हुए फूड्स में ज्यादा मात्रा में तेल और कैलोरी होती है। दही के साथ तले हुए फूड आइटम्स को खाने से वजन बढ़ सकता है और पाचन तंत्र पर दबाव पड़ सकता है।

अचार- अचार और दही दोनों ही प्रीबायोटिक्स का बेहतरीन स्त्रोत होते हैं, लेकिन इन्हें साथ खाने से पाचन तंत्र में माइक्रोब्स का असंतुलन हो सकता है। इस वजह से खाना पचाने में तकलीफ हो सकती है।

दूध- दूध और दही को कभी साथ नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से पाचन बिगड़ सकता है। दूध और दही दोनों ही प्रोटीन का अच्छा स्त्रोत होते हैं, जिससे पाचन पर दबाव पड़ता है।

