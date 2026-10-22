हाई-प्रोटीन डाइट का ट्रेंड अपना रहे हैं? शरीर की जरूरत समझे बिना न बढ़ाएं मात्रा

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। शरीर के लगभग हर काम को पूरा करने के लिए प्रोटीन जरूरी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। प्रोटीन का जरूरत से ज्यादा सेवन आपकी किडनी, हार्ट और पेट पर भारी पड़ सकता है। आखिर, इतने अहम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा लेना सही है और कब पता चलता है कि यह ज्यादा हो रहा है? आइए जानते हैं इस आर्टिकल में।