फ्रांस में मिला 'Shamonda Virus' का पहला इंसानी मामला, क्या है ये बीमारी और इसके लक्षण कैसे होते हैं?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फ्रांस में शमोंडा वायरस के पहले इंसानी मामले की पुष्टि की है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, संक्रमित व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज्यादा थी और उनका इम्यून सिस्टम भी काफी कमजोर था। इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई।

हैरानी की बात है कि ये वायरस पहले सिर्फ जानवरों में पाया जाता था और आमतौर पर मवेशियों, भेड़ों, बकरियों और घोड़ों को प्रभावित करता है। आइए जानें ये वायरस क्या है और इंसानों में इसके लक्षण कैसे हो सकते हैं।

जानवरों में शमोंडा वायरस के लक्षण विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, ये मवेशियों, भेड़ों, बकरियों और अल्पाकास को प्रभावित करता है। इस वायरस की वजह से गर्भवती पशुओं में गर्भपात, स्टिल बर्थ और जन्मजात विकृतियां हो सकती हैं। गंभीर मामलों में तेज बुखार, दस्त, भूख न लगना और दूध उत्पादन में अचानक बुहत कमी आने जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं।

इंसानों में शमोंडा वायरस के लक्षण इंसानों में इस वायरस के संक्रमण का ये पहला मामला पाया गया है। इसलिए इंसानों में इसके लक्षण कैसे हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि, इंसानों में इसके संक्रमण की वजह मिज, मक्खी जैसे एक छोटे कीड़े को माना जा रहा है। ये कीड़ा संक्रमित पशुओं को काटने के बाद वायरस का कैरियर बन जाता है और इंसानों में ये वायरस फैला सकता है।

अभी तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि शमोंडा वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। साथ ही, संक्रमित पशुओं को छूने, उनकी देखभाल करने या उनके पास रहने से भी ये वायरस नहीं फैलता है।