दूध देखकर भागता है आपका बच्चा? कैल्शियम की कमी पूरी करेंगी ये टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक्स

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम बेहद जरूरी पोषक तत्व है। अक्सर लोग कैल्शियम का नाम सुनते ही सिर्फ दूध को ही इसका मुख्य स्रोत मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि कई ऐसे हेल्दी ड्रिंक्स भी हैं जो शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा करने में मदद करते हैं।

खासकर जो लोग दूध नहीं पीते या लैक्टोज इनटॉलरेंट हैं, उनके लिए यहां बताए गए कुछ ऑप्शंस बहुत फायदेमंद हो सकते हैं।

बादाम दूध

बादाम दूध कैल्शियम और विटामिन ई से भरपूर होता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और त्वचा के लिए भी फायदेमंद है।

सोया दूध

सोया दूध में प्राकृतिक रूप से कैल्शियम और प्रोटीन होता है। यह शाकाहारी लोगों के लिए दूध का बेहतरीन ऑप्शन है।

तिल का दूध

तिल कैल्शियम का खजाना माना जाता है। तिल से बना दूध हड्डियों को मजबूत बनाने में बेहद असरदार होता है।

रागी ड्रिंक

रागी (मंडुआ) में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसका ड्रिंक बच्चों, बुजुर्गों और कैल्शियम की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद है।

संतरे का जूस

संतरे में विटामिन सी के साथ कैल्शियम भी होता है। यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाता है।

हरी पत्तेदार सब्जियों का जूस

पालक, केल और अन्य हरी सब्जियों से बना जूस कैल्शियम और आयरन का अच्छा स्रोत होता है। यह शरीर को डिटॉक्स भी करता है।

अंजीर शेक

अंजीर (सूखा या ताजा) कैल्शियम से भरपूर होता है। इसका शेक पीने से हड्डियों को मजबूती मिलती है।

छाछ

छाछ हल्की और पचने में आसान होती है। इसमें कैल्शियम के साथ प्रोबायोटिक्स भी होते हैं, जो पाचन और हड्डियों दोनों के लिए अच्छे हैं।

ये हेल्दी ड्रिंक्स न केवल कैल्शियम की पूर्ति करते हैं, बल्कि शरीर को अन्य जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ ड्रिंक्स को अपनी डेली डाइट में शामिल करके आप हड्डियों को मजबूत और शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।