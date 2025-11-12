ठंड के दिनों में निमोनिया को लेकर बढ़ाएं सतर्कता, बच्चों और बुजुर्गों को आसानी से बना सकता है शिकार

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है, ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) वालों को निमोनिया होने का खतरा अधिक रहता है। इस गंभीर रोग की पहचान, बचाव और समय पर उपचार के महत्व को समझना जरूरी है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में निमोनिया मृत्यु का एक प्रमुख कारण है।

कैसे होता है निमोनिया? इसमें एक या दोनों फेफड़ों के हिस्सों में सूजन आ जाती है व पानी भर जाता है। निमोनिया अधिकतर संक्रमण के कारण होती है, लेकिन अन्य कारणों, जैसे केमिकल, एस्परेशन, आब्स्ट्रक्टिव से भी हो सकती है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एवं परजीवी रोगाणुओं के कारण भी निमोनिया हो सकती है। टीबी भी एक बड़ा कारण है।

गंभीर बीमारी है निमोनिया समय से सही इलाज नहीं होने पर यह मौत का कारण भी बन सकती है। भारत में संक्रामक रोगों से होने वाली मृत्यु में से लगभग 20 फीसद मौतें निमोनिया की वजह से होती हैं। निमोनिया संक्रमण के कारण यह संक्रमण किसी को भी हो सकता है। धूमपान, शराब एवं नशे से पीड़ित लोग, डायलिसिस करवाने वाले रोगी, हृदय /फेफड़े/लिवर की बीमारियों के मरीज, मधुमेह, गंभीर गुर्दा रोग, बुढ़ापा या कम उम्र (नवजात) एवं कैंसर के मरीज तथा एड्स के मरीजों में निमोनिया की आशंका अधिक रहती है।