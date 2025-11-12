सर्दियों में बच्चे नहीं पड़ेंगे बीमार, सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर ने बताए बचाव के तरीके

सुमन अग्रवाल, नई दिल्ली। ठंड शुरू होते ही बच्चों की सेहत से जुड़ी कुछ आम समस्याएं होती हैं, जैसे एलर्जी, फ्लू, सर्दी-खांसी और सांस संबंधित। इनको लेकर सतर्क रहना बहुत जरूरी है। इस बारे में डॉ. धीरेन गुप्ता (बालरोग चिकित्सक, सर गंगाराम अस्पताल, दिल्ली) ने कुछ जरूरी जानकारी दी।

हवा में नमी के कम होने और शुष्कता के चलते संक्रमण तेजी से फैलता है। इन दिनों फ्लू वाले वायरस अधिक सक्रिय हो जाते हैं। बच्चों को सर्दी-खांसी न हो, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। (Picture Courtesy: Freepik) सांस संबंधित समस्याएं सर्दी के दिनों में कुछ बच्चों को सांस लेने में तकलीफ महसूस होती है। अगर नवजात से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को सांस की परेशानी हो रही है तो चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए। छोटे बच्चों को आरएसवी ब्रोकियोलाइटिस होने की आशंका रहती है। ऐसे बच्चों को दवाओं के साथ नेबुलाइजर आदि देने की जरूरत हो सकती है।