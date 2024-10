Karva Chauth 2024: करवा चौथ की सरगी में बिल्कुन न खाएं ये चीजें, नहीं तो व्रत पूरा करना हो जाएगा मुश्किल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। करवा चौथ (Karva Chauth 2024) का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर (Karwa Chauth Date and time) को मनाया जाएगा। वैसे तो इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत (Karwa Chauth Vrat) रखती हैं, लेकिन इसमें सुबह सरगी करने का बड़ा खास महत्व है। हालांकि, सरगी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं (Foods To Avoid In Sargi), इस बारे में पता होना जरूरी है। ये सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सेहत के लिहाज से भी जरूरी है। यहां हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे, जो आपको सरगी में भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। आइए जानें।

सरगी में क्या नहीं खाना चाहिए?

तली हुई चीजें- तली हुई चीजें जैसे समोसे, पकौड़े, पराठे आदि बहुत ज्यादा तेल या घी वाले होते हैं। ये पेट में भारीपन पैदा करते हैं और पाचन तंत्र को धीमा कर देते हैं। इससे दिन भर थकान और सुस्ती महसूस होती है। साथ ही, सुबह-सुबह इतना हैवी खाना खाने से पाचन भी बिगड़ सकता है।

तली हुई चीजें जैसे समोसे, पकौड़े, पराठे आदि बहुत ज्यादा तेल या घी वाले होते हैं। ये पेट में भारीपन पैदा करते हैं और पाचन तंत्र को धीमा कर देते हैं। इससे दिन भर थकान और सुस्ती महसूस होती है। साथ ही, सुबह-सुबह इतना हैवी खाना खाने से पाचन भी बिगड़ सकता है। मसालेदार खाना- बहुत ज्यादा मसालेदार खाना पेट में जलन और एसिडिटी पैदा कर सकता है। इससे व्रत रखना मुश्किल हो जाता है।

बहुत ज्यादा मसालेदार खाना पेट में जलन और एसिडिटी पैदा कर सकता है। इससे व्रत रखना मुश्किल हो जाता है। प्रोसेस्ड फूड- प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा मात्रा में नमक, चीनी और प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और वजन बढ़ाने का कारण बन सकते हैं।

प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा मात्रा में नमक, चीनी और प्रिजर्वेटिव होते हैं। ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और वजन बढ़ाने का कारण बन सकते हैं। कैफीन युक्त ड्रिंक्स- चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन होता है, जो शरीर में पानी की कमी पैदा कर सकता है। इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है और सिरदर्द की समस्या हो सकती है।

चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन होता है, जो शरीर में पानी की कमी पैदा कर सकता है। इससे डिहाइड्रेशन हो सकता है और सिरदर्द की समस्या हो सकती है। ज्यादा मीठा- ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और थकान महसूस हो सकती है। साथ ही, मीठा खाने के बाद प्यास भी ज्यादा लगती है।

ज्यादा मीठा खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और थकान महसूस हो सकती है। साथ ही, मीठा खाने के बाद प्यास भी ज्यादा लगती है। खाली पेट सेब- खाली पेट सेब खाने से एसिडिटी हो सकती है। इसलिए सेब खाने से पहले सरगी में कुछ और खाएं।

यह भी पढ़ें: बस एक क्लिक में जानें कि किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए करवा चौथ का व्रत