Health Tips: क्या आइसक्रीम सच में शरीर को पहुंचाती है ठंडक? जानें क्यों इसे गर्मियों में खाना है नुकसानदायक

Health Tips चिलचिलाती धूप और तेज गर्मी के बारे में सोचते ही लोगों सबसे पहले आइसक्रीम की याद आती है। गर्मियों में लोग शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए आइसक्रीम खाते हैं। वहीं कुछ लोगों को इसे खाना बेहद पसंद होता है। लेकिन क्या आपको सच यह लगता है कि आइसक्रीम हमारी शरीर को ठंडक पहुंचाती है। आइए जानते हैं क्या है सच-

शरीर को सच में ठंडक पहुंचाती है आइस क्रीम

Your browser does not support the audio element.