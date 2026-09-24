उठते ही चक्कर आने को हल्के में न लें, पोश्चरल हाइपोटेंशन से हो सकता है कनेक्शन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। स्वस्थ लोगों का ब्लड प्रेशर भी कई बार कम होता है। कुछ लोगों में नेचुरली ही ब्लड प्रेशर कम देखा जाता और उनकी सेहत पर इसका कोई बुरा असर भी नजर नहीं आता। लेकिन पोश्चरल हाइपोटेंशन में खड़े होने के 3 मिनट के अंदर चक्कर जैसा महसूस होता है, ऐसा ब्रेन जैसे मुख्य अंगों तक ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाने की वजह से हो सकता है। पोश्चरल हाइपोटेंशन क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है, जानेंगे इस आर्टिकल में।

हो सकता है पोश्चरल हाइपोटेंशन अगर लंबे समय तक बैठे या लेटे हुए स्थिति से उठते हैं तो उसके तीन मिनट के अंदर ब्लड प्रेशर अचानक से बेहद कम हो जाता है। ऐसा ग्रेविटी की वजह से पैरों में खून का तेजी से बहाव होने और ब्रेन तक सही तरीके से ना पहुंचने से हो सकता है। बुजुर्गों में ऐसी स्थिति होने पर गिरने और गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है।