सिर्फ डाइटिंग से नहीं घटेगी कमर की जिद्दी चर्बी! बेली फैट पिघलाने के लिए रोज करनी पड़ेगी ये आसान एक्सरसाइज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कमर के आसपास जमा चर्बी काफी जिद्दी होती है, जो आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ती। यही वजह है कि अक्सर लोगों के लिए बेली फैट समस्या बन जाती है। इसे कम करने के लिए सिर्फ डाइट करना काफी नहीं है। सही लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं।