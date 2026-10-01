जिम जाने का समय नहीं? घर पर खड़े-खड़े करें ये आसान एक्सरसाइज, तेजी से घटेगी पेट पर जमा चर्बी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फिट और हेल्दी रहने के लिए रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। हालांकि, इसके लिए जरूरी नहीं कि आप रोज जिम ही जाएं। कुछ एक्सरसाइज बहुत आसानी से घर पर भी की जा सकती हैं और इनके लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं पड़ती।

सबसे अच्छी बात है कि ये एक्सरसाइज पूरे शरीर को एक्टिव रखती हैं और तेजी से कैलोरी बर्न करती हैं। इसलिए इन एक्सरसाइज को करने से पेट की चर्बी कम करने में भी मदद मिलती है। अगर आप रोज 20-30 मिनट भी इन एक्सरसाइज को करते हैं, तो कुछ ही समय में फर्क महसूस होने लगता है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक्सरसाइज के बारे में।