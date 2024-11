कब डेंगू का बुखार साबित हो सकता है जानलेवा, डॉक्टर से जानें कब हो जाना चाहिए सावधान

डेंगू एक खतरनाक बीमारी साबित हो सकती है खासकर अगर उसका वक्त पर इलाज न किया जाए। कई मामलों में डेंगू के कारण जान जाने का जोखिम भी रहता है। हालांकि ऐसा सभी मामलों में नहीं होता लेकिन कुछ मामले व्यक्ति की जान भी जा सकती है। आइए जानते हैं कब डेंगू घातक साबित हो सकता है और इससे कैसे बचें (Dengue Fever Prevention Tips)।

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Is Dengue Life-Threatening: डेंगू एक वायरल बीमारी है, जो एडीज मच्छर के काटने से फैलती है। यह बीमारी आमतौर पर यह सही देखभाल से आसानी से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में यह गंभीर रूप ले सकती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। किन स्थितियों में डेंगू का बुखार जानलेवा (Is Dengue Dangerous) साबित हो सकता है, इस बारे में जानने के लिए हमने डॉ. राजीव डांग (मैक्स सुपर स्पेशियेलिटी हॉस्पिटल, गुरुग्राम के मेडिकल डायरेक्टर और इंटरनल मेडिसिन विभाग के सीनिय डायरेक्टर और एचओडी) से बात की। आइए जानें इस बारे में उन्होंने क्या बताया। डेंगू कैसे होता है? (Dengue Fever Causes)

डेंगू के लक्षण (Dengue Fever Symptoms) डेंगू के लक्षण आमतौर पर बुखार शुरू होने के 4-7 दिन बाद दिखाई देते हैं। इनमें शामिल हैं- अचानक तेज बुखार

प्लेटलेट्स लगातार कम होना

ल्युकोसाइट्स का बढ़ना

सिरदर्द

आंखों के पीछे दर्द

मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द

थकान

जी मिचलाना और उल्टी

त्वचा पर लाल चकत्ते डेंगू वायरस चार अलग-अलग प्रकार के होते हैं। एक बार संक्रमित होने पर, व्यक्ति एक तरह के वायरस के लिए जीवन भर इम्यून हो जाता है, लेकिन इसके वायरस दूसरे प्रकारों से संक्रमित हो सकता है। बार-बार इन्फेक्शन डेंगू हेमोरेजिक बुखार (DHF) या डेंगू शॉक सिंड्रोम (DSS) जैसे गंभीर रूपों का खतरा बढ़ा सकता है।