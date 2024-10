गर्दन और कोहनी पर दिखने वाले काले दाग, बताते हैं सेहत का हाल, यहां जानें क्या है इसका इलाज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Dark Spots on Neck and Elbows Imapct: कई बार कुछ लोगों की गर्दन और कोहनी पर काले धब्बे हो जाते हैं। ये धब्बे कई कारणों से हो सकते हैं और अक्सर व्यक्ति को शर्मिंदा महसूस कराते हैं। आमतौर पर हम इन्हें गंदगी या पिग्मेंटेशन से जुड़ी समस्या मान लेते हैं। लेकिन इन धब्बों के पीछे और भी कई वजहें (Dark Spots on Neck and Elbows Reasons) हो सकती हैं, जिनके बारे में समझना जरूरी है, ताकि इनसे छुटकारा (Dark Spots on Neck and Elbows Treatments) पाया जा सके। आइए जानते हैं क्यों कोहनी और गर्दन पर हो सकते हैं काले धब्बे और इसकी वजह क्या है?

गर्दन और कोहनी पर काले धब्बे होने के कारण

मेलेनिन का ज्यादा उत्पादन- मेलेनिन त्वचा को रंग देने वाला एक पिगमेंट है। जब शरीर में मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, तो त्वचा के कुछ हिस्से काले पड़ सकते हैं। यह आमतौर पर सूरज की किरणों के संपर्क में आने, हार्मोनल परिवर्तन या कुछ दवाओं के सेवन के कारण होता है।