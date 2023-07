Joint Pain: एक्सरसाइज के दौरान नहीं रखा इन 2 जरूरी बातों का ध्यान, तो कर सकता है जोड़ों का दर्द परेशान

Joint Pain एक्सरसाइज के दौरान या उसके बाद क्या आपके भी जोड़ों में होने लगता है बहुत ज्यादा दर्द जिसके बाद लेना पड़ता है आपको वर्कआउट से लंबा ब्रेक तो इसके लिए वर्कआउट को जिम्मेदार न ठहराएं बल्कि उसके तरीकों पर गौर करें। मतलब वर्कआउट के दौरान की जाने वाली कुछ गलतियों की वजह से जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है जान लें इसके बारे में।

Joint Pain: इन गलतियों की वजह से होता है जोड़ों में दर्द

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Joint Pain: अगर आप लंबे समय तक हेल्दी एंड एक्टिव रहना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट इसका सीक्रेट है और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, इन दो चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल कर आप स्किन औऱ बालों की क्वॉलिटी भी सुधार सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करते समय कई तरह की सावधानियां रखना भी जरूरी है वरना फिट बनाने की जगह यह आपको चोटिल कर सकता है। जिसकी वजह से आपको वर्कआउट से लंबा ब्रेक लेना पड़ सकता है। अगर आप पहले से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, तब तो कुछ खास एहतियात बरतना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि एक्सरसाइज के बाद उनके जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ जाता है, तो इसकी क्या वजहें हो सकती हैं, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। वॉर्मअप न करना वॉर्मअप की अहमियत को समझें। बिना वॉर्मअप के एक्सरसाइज करने से मसल्स, लीगामेंट्स और जॉइन्ट्स पर बहुत दबाव पड़ता है। जिस वजह से ये चोटिल हो सकते हैं या तेज दर्द होने लगते हैं। वहीं वार्मअप करने से शरीर का तापमान और ब्लड फ़्लो बढ़ जाता है, जिससे मसल्स ढीली पड़ जाती हैं और ज्वॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ जाता है। जिसके बाद रनिंग हो या कार्डियो, जोड़ों में दर्द की समस्या कम ही देखने को मिलती है। अगर आप अर्थराइटिस के मरीज हैं, तब आपको थोड़ा ज्यादा वॉर्मअप करना चाहिए जिससे आपके ज्वॉइंट्स लुब्रिकेटिंग फ्लूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। इससे एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगा। एक्सरसाइज पूरा करने के बाद कूल डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। सही जूते न पहनना एक्सरसाइज के दौरान सही जूते पहनना भी बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स शूज की जगह कोई भी जूते पहनने से घुटनों और हिप्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जो दर्द की वजह बन सकता है। वर्कआउट शूज़ खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप किस तरह का वर्कआउट करत हैं और आपको किस तरह का सपोर्ट चाहिए, जिससे आप एक्सरसाइज़ करते समय अपने ज्वॉइंट्स को शेफ़ रख सकें। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh