सर्दियों में हाथ-पैर ठंडे रहना, नॉर्मल या दिल की बीमारी का इशारा? इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। कड़ाके की ठंड में हाथों और पैरों का ठंडा होना एक आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? कई बार हम इसे मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि यह शरीर के अंदर चल रही किसी परेशानी का संकेत (Causes of Cold Hand and Feet) हो सकता है।

जी हां, इसलिए अगर आपके हाथ-पैर हमेशा ठंडे रहते हैं या बहुत मुश्किल से गर्म होते हैं, तो यह गंभीर परेशानी का संकेत (Reasons of Cold Hand and ) हो सकते हैं। आइए जानें कब ठंडे हाथ-पैर सर्दियों में परेशानी की वजह बन सकते हैं।

दिल से जुड़ी समस्याएं- हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज।

अन्य परेशानियां- थायरॉइड की समस्या, डायबिटीज, एनीमिया और ज्यादा स्ट्रेस या एंग्जायटी।

दवाइयों का असर- कुछ दवाएं, जैसे 'बीटा ब्लॉकर्स', भी हाथ-पैरों को ठंडा कर सकती हैं।

रेनॉड डिजीज- यह एक खास स्थिति है जिसमें उंगलियां, पैर की उंगलियां और कान ठंड के लिए इनसेंसिटिव होते हैं। इसमें छोटी ब्लड वेसल्स तापमान में बदलाव के कारण पूरी तरह बंद हो जाती हैं, जिससे प्रभावित हिस्सा सफेद या नीला पड़ जाता है। जब खून की आपूर्ति वापस शुरू होती है, तो वे हिस्से लाल हो सकते हैं और उनमें दर्द महसूस हो सकता है। बचाव और सावधानी के उपाय सर्दियों में अपने ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और शरीर को गर्म रखने के लिए आप कुछ उपाय अपना सकते हैं-