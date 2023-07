Itching Remedies: बारिश में भीगने की वजह से क्या आपको भी हो रही है बहुत ज्यादा खुजली, तो ऐसे पाएं इससे राहत

Itching Remedies बारिश में गीला होने के बाद क्या आपको भी हाथ पैर चेहरे गर्दन में होने लगती है तेज खुजली और बन जाता है इससे घाव तो इसे दर करने के लिए आपको महंगे क्रीम लोशन का इस्तेमाल करने की नहीं जरूरत बस नारियल तेल लें और उसे यहां बताए गए तरीके से इस्तेमाल करें देेखें फिर इसका असर।

Itching Remedies: बारिश में होने वाली खुजली से राहत पाने के उपाय

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Itching Remedies: बारिश के मौसम में भीगने के बाद कुछ लोगों को बदन में बहुत तेज खुजली होने लगती है। ये खुजली कई बार इतनी तेज होती है कि खुजलाते-खुजलाते घाव तक बन जाते हैं। दरअसल इस मौसम में हवा में बढ़ने वाली हयूमिडिटी खुजली का कारण बनती है। इसके अलावा पसीना, कपड़े का फैब्रिक भी इसमें योगदान देते हैं। गर्दन, चेहरे, हाथों, पैरों के तलवों और अंडरआर्म्स में सबसे ज्यादा खुजली की समस्या देखने को मिलती है। मौसम बदलने के साथ होने वाली इस खुजली को दूर करने के लिए तरह-तरह के क्रीम व लोशन लगाने की सलाह दी जाती है, लेकिन कई बार ये समस्या वैसी ही बनी रहती है, तो अगर आपको भी खुजली ने कर रखा है बहुत ज्यादा परेशान, तो एक बार यहां दिए गए घरेलू नुस्खे को करें ट्राय। जो दिलाएगा तुरंत राहत। नारियल का तेल नारियल का तेल एंटीबैक्‍टीरियल गुणों से भरपूर होता है। जो खुजली, इन्फेक्शन और स्किन रैशेज की समस्या से बहुत जल्द राहत दिलाता है। इसके अलावा नारियल तेल एक नेचुरल माइश्चराइजर भी होता है। ये त्वचा में फिलाग्रिन की मात्रा को बढ़ाता है, जो एक तरह का प्रोटीन है। इससे स्किन में नमी बनी रहती है और पीएच बैलेंस भी बरकरार रहता है। खुजली की समस्या दूर करने के लिए नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर मिला लें और फिर इसे खुजली वाली जगहों पर लगा लें। जल्द राहत के लिए इसे रात को सोने से पहले लगाएं और सुबह नहाने के बाद भी लगाएं। नारियल तेल स्किन इन्फेक्शन को दूर करने का सबसे असरदार उपाय माना जाता है, जिसका सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। Disclaimer: लेख में उल्लिखित सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य सूचना के उद्देश्य के लिए हैं और इन्हें किसी पेशेवर चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई भी सवाल या परेशानी हो तो हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। Pic credit- freepik

Edited By: Priyanka Singh