पुराने कमर दर्द से नहीं मिल रही राहत? दिमाग का 'डिफॉल्ट मोड नेटवर्क' बन सकता है नई उम्मीद

प्रेट्र, नई दिल्ली। क्या आप भी कमर के निचले हिस्से के पुराने दर्द से परेशान हैं? कई जगह इलाज कराने और तमाम कोशिशों के बाद भी अगर आपको कोई खास फायदा नहीं हुआ है, तो यह नई रिसर्च आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

हाल ही में हुए एक शोध में यह बात सामने आई है कि कमर के निचले हिस्से के पुराने दर्द से राहत (chronic lower back pain relief) पाने के लिए, दिमाग के 'डिफॉल्ट मोड नेटवर्क' को टारगेट करना एक ज्यादा बेहतर और असरदार तरीका हो सकता है।

क्या है यह 'डिफॉल्ट मोड नेटवर्क'? दिमाग का यह खास नेटवर्क तब एक्टिव होता है, जब कोई इंसान खुद के बारे में, अपनी पहचान के बारे में सोचता है, या फिर अपने अंदर चल रहे विचारों और भावनाओं पर गहराई से गौर करता है।