कम उम्र में मोटापे का शिकार हो रहे हैं बच्चे, बीमारियों से बचाने के लिए उनकी लाइफस्टाइल में जरूरी हैं ये बदलाव

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आज के समय में चाइल्ड ओबेसिटी यानी बचपन का मोटापा एक गंभीर समस्या बनकर सामने आ रहा है। बच्चे कम उम्र में ही मोटापे का शिकार हो रहे हैं, जो आगे चलकर डायबिटीज, दिल की बीमारियां और जोड़ों की समस्याओं जैसी कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

इसलिए पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि बच्चे की अच्छी सेहत के लिए खाने-पीने की सही आदतें विकसित करवाएं और उनकी लाइफस्टाइल में सही बदलाव करवाएं। आइए जानें किन जरूरी बातों का ध्यान रखकर बच्चों को मोटापे की समस्या से बचा सकते हैं।

हेल्दी खान-पान की आदतें डालें बच्चों के शरीर का विकास उनके खाने-पीने पर निर्भर करता है। आज के समय में जंक फूड, पैकेटबंद स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और मैदे से बनी चीजें बच्चों की डाइट का अहम हिस्सा बन गई हैं। इनमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है और पोषक तत्व की मात्रा बहुत कम होती है। इनकी जगह बच्चों को ताजा फल, हरी सब्जियां, दालें, साबुत अनाज और दूध-दही जैसी पौष्टिक चीजें खिलाएं।

हाइड्रेशन पर दें ध्यान बच्चे शुगर वाले ड्रिंक्स, सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स पीना ज्यादा पसंद करते हैं। कहीं बाहर घूमने गए और प्यास लग गई, तो पेरेंट्स उन्हें कोल्ड ड्रिंक या कोई स्वीट ड्रिंक लेकर दे देते हैं। इनसे शुगर लेवल और वजन बढ़ता है। इसकी जगह भरपूर मात्रा में सादा पानी पीने की आदत डालें। कोल्ड ड्रिंक्स की जगह नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ पिलाएं।