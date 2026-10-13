5 से 9 साल के 7 करोड़ बच्चे ओवरवेट, जानिए WHO की नई गाइडलाइंस में पेरेंट्स के लिए क्या है बड़ी चेतावनी

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। 17 करोड़ बच्चे और किशोर (नौ से 19 वर्ष आयु) मोटापाग्रस्त पाए गए 2024 के आंकड़ों में, जिसमें 7 करोड़ बच्चों की आयु पांच से नौ वर्ष के बीच है, वहीं 10 करोड़ बच्चों की आयु 10 से 19 वर्ष के बीच रही। 1990 के बाद बच्चों में मोटापा 2% से बढ़कर 8% हो गया।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पहली बार बच्चों और किशोरों में मोटापे के प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें नौ साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वजन घटाने वाली दवाओं या सर्जरी के इस्तेमाल को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की बात कही गई है, वहीं 10 से 19 वर्ष के किशोरों में भी बहुत खास स्थितियों में ही इनके इस्तेमाल का निर्देश है।

बच्चों में मोटापे की समस्या मोटापा लंबे समय तक और बार-बार होने वाली बीमारी है, जिसे नियंत्रित करने के लिए सही देखभाल जरूरी है। मोटापे की शुरुआत बचपन में होने से आगे चलकर टाइप-2 डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।