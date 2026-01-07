सर्वाइकल कैंसर से हर 7 मिनट में हो रही एक महिला की मौत, डॉक्टर ने बताया कैसे लगाएं शुरुआती स्टेज में पता

सीमा झा, नई दिल्ली। सर्वाइकल यानी गर्भाशय ग्रीवा कैंसर यह ग्रीवा की केशिकाओं के अनियंत्रित रूप से बदलने के कारण होता है। है। इसका सबसे सामान्य कारण है एचपीवी यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। आमतौर पर यह वायरस से संक्रमित व्यक्ति के यौन संपर्क से फैलता है।

पुरुष से महिला और महिला से पुरुष मैं यह फैल सकता है। 90 प्रतिशत महिलाओं में यह शांत बना रहता है। यह अवधि 10-15 वर्ष या इससे भी अधिक हो सकती है। यदि समय पर जांच कराएं तो कैंसर से बचने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है।

समय पूर्व जांच जरूरी डॉ. सारिका गुप्ता बताती हैं कि कैंसर को एक असाध्य रोग माना गया है। हालांकि, इसके उपचार में काफी सकारात्मक कार्य हुए हैं। महिलाओं को हर तीन साल में पेप्समीयर व एचपीवी जांच अवश्य करानी चाहिए। इससे समय पूर्व कैंसर की पहचान की जा सकती है। चूंकि शुरुआती स्टेज में लक्षण नहीं दिखते, इसलिए ज्यादातर महिलाएं चिकित्सक से संपर्क नहीं करतीं। दूसरी-तीसरी स्टेज मैं काफी देर हो चुकी होती है।