पुरानी बीमारी से लड़ रहे अपनों की जिंदगी बनानी है बेहतर, तो इस एक बात का रखें खास ख्याल

प्रेट्र, नई दिल्ली। अगर आप या आपका कोई अपना पुरानी बीमारियों से जूझ रहा है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में फिनलैंड में हुई एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग पहले से ही बीमारियों से घिरे हैं, उनके लिए ज्यादा तनाव लेना भारी पड़ सकता है। इससे उनकी जिंदगी की क्वालिटी और भी ज्यादा खराब हो सकती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस नई स्टडी में क्या-क्या बातें सामने आई हैं।

तनाव और बीमारियों का सीधा असर 'हेल्थ प्रमोशन इंटरनेशनल जर्नल' में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिन वयस्कों को दो या उससे ज्यादा पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन पर तनाव का बहुत बुरा असर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि ऐसे मरीजों में तनाव का सीधा कनेक्शन उनकी खराब होती जीवन-गुणवत्ता से है।

सही और साफ जानकारी से कम होता है स्ट्रेस इस अध्ययन में एक बहुत ही राहत देने वाली बात भी सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों के लिए अपनी बीमारी से जुड़ी सही जानकारी पाना, उसे समझना और उसका इस्तेमाल करना आसान था, उनका तनाव का स्तर काफी कम देखा गया। इसका मतलब है कि मरीजों को दी जाने वाली मेडिकल जानकारी जितनी सरल और स्पष्ट होगी, उनका स्ट्रेस उतना ही कम होगा।

क्या कहते हैं शोधकर्ता? यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ता जिंग झोउ ने मरीजों की इन चुनौतियों पर गहराई से बात की। उन्होंने बताया कि कई स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जीने का मतलब है- लगातार डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स संभालना, दवाओं का कड़ा रूटीन बनाए रखना और अलग-अलग स्वास्थ्य सेवाओं से मिलने वाली जानकारियों को मैनेज करना।

शोधकर्ताओं का स्पष्ट कहना है कि ऐसे लोगों की जीवन-गुणवत्ता पर विचार करते समय, उनके तनाव पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब भी ऐसे मरीजों की मदद की जाए, तो उन्हें दी जाने वाली जानकारी की स्पष्टता और तनाव के प्रति उनकी संवेदनशीलता, दोनों बातों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।