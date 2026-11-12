पुरानी बीमारी से लड़ रहे अपनों की जिंदगी बनानी है बेहतर, तो इस एक बात का रखें खास ख्याल
फिनलैंड में हुई एक स्टडी के अनुसार, पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए अत्यधिक तनाव जीवन की गुणवत्ता को खराब कर सकता है।
HighLights
पुरानी बीमारियों से ग्रस्त लोगों पर तनाव का बुरा असर
स्पष्ट चिकित्सा जानकारी तनाव कम करने में सहायक होती है
शोधकर्ताओं ने तनाव प्रबंधन और जानकारी की स्पष्टता पर जोर दिया
प्रेट्र, नई दिल्ली। अगर आप या आपका कोई अपना पुरानी बीमारियों से जूझ रहा है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में फिनलैंड में हुई एक रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जो लोग पहले से ही बीमारियों से घिरे हैं, उनके लिए ज्यादा तनाव लेना भारी पड़ सकता है। इससे उनकी जिंदगी की क्वालिटी और भी ज्यादा खराब हो सकती है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस नई स्टडी में क्या-क्या बातें सामने आई हैं।
तनाव और बीमारियों का सीधा असर
'हेल्थ प्रमोशन इंटरनेशनल जर्नल' में प्रकाशित इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिन वयस्कों को दो या उससे ज्यादा पुरानी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, उन पर तनाव का बहुत बुरा असर पड़ता है। रिसर्च बताती है कि ऐसे मरीजों में तनाव का सीधा कनेक्शन उनकी खराब होती जीवन-गुणवत्ता से है।
सही और साफ जानकारी से कम होता है स्ट्रेस
इस अध्ययन में एक बहुत ही राहत देने वाली बात भी सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों के लिए अपनी बीमारी से जुड़ी सही जानकारी पाना, उसे समझना और उसका इस्तेमाल करना आसान था, उनका तनाव का स्तर काफी कम देखा गया। इसका मतलब है कि मरीजों को दी जाने वाली मेडिकल जानकारी जितनी सरल और स्पष्ट होगी, उनका स्ट्रेस उतना ही कम होगा।
क्या कहते हैं शोधकर्ता?
यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड की पोस्ट-डॉक्टरल शोधकर्ता जिंग झोउ ने मरीजों की इन चुनौतियों पर गहराई से बात की। उन्होंने बताया कि कई स्वास्थ्य समस्याओं के साथ जीने का मतलब है- लगातार डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स संभालना, दवाओं का कड़ा रूटीन बनाए रखना और अलग-अलग स्वास्थ्य सेवाओं से मिलने वाली जानकारियों को मैनेज करना।
शोधकर्ताओं का स्पष्ट कहना है कि ऐसे लोगों की जीवन-गुणवत्ता पर विचार करते समय, उनके तनाव पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब भी ऐसे मरीजों की मदद की जाए, तो उन्हें दी जाने वाली जानकारी की स्पष्टता और तनाव के प्रति उनकी संवेदनशीलता, दोनों बातों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
कैसे हुई यह रिसर्च?
यह महत्वपूर्ण नतीजे साल 2024 में किए गए एक विशाल ऑनलाइन सर्वे के डेटा पर आधारित हैं। इस सर्वे में फिनलैंड के 4,003 वयस्कों ने हिस्सा लिया था, जिनकी उम्र 19 से 79 वर्ष के बीच थी। सर्वे में शामिल सभी लोगों से पूछा गया था कि क्या वे 21 दी गई लंबी अवधि वाली स्वास्थ्य समस्याओं में से किसी बीमारी के शिकार हैं या नहीं। इसी डेटा का गहराई से विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने यह निष्कर्ष निकाला है।
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