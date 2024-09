सुबह-सुबह अंजीर का पानी पीने से शरीर को मिलते हैं इतने लाभ कि चौंक जाएंगे आप

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Benefits of Drinking Fig Water: अंजीर जिसे हम अंग्रेजी में फिग के नाम से जानते हैं, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद (Benefits of Fig) माना जाता है। अंजीर में फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन-ई,ए, बी ,के जैसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। अंजीर को रात में भिगोकर सुबह इसका सेवन करना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। इसके साथ ही अंजीर का पानी भी हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायक (Benefits of Fig Water) होता है। सुबह-सुबह अंजीर के पानी पीने से ब्लड प्रेशर नियंत्रण से लेकर स्किन और हार्ट को भी फायदा पहुंचाता है। तो आइए जानते हैं रोजाना सुबह अंजीर का पानी पीने से शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

पाचन तंत्र मजबूत रहता है