रोज एक केला खाने के फायदे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान, पाचन से लेकर दिल तक का रखता है ख्याल

फल सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। ऐसी कहावत भी है कि रोज एक सेब खाने से डॉक्टर दूर रहते हैं ( An Apple a day, keeps doctor away), लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोज एक केला खाने से आपकी सेहत के लिए कितने फायदे मिल सकते हैं। आपको बता दें केले में प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, विटामिन-बी6, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स ( banana nutritions) पाए जाते हैं। ये सभी पोषक तत्व सेहत के लिए जरूरी होते हैं और कई परेशानियों से बचने में मदद करता है। आइए जानें रोज केला खाने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।