5 चीजें जिन्हें रात में खाने से उड़ जाती है रातों की नींद, भूलकर भी न करें डिनर में शामिल

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। Foods To Avoid At Night: क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं या नींद काफी देर से आती है? अगर हां, तो हो सकता है कि इसके पीछे आपकी डाइट का हाथ हो। जी हां, आप डिनर में क्या खा रहे हैं, इसका सीधा प्रभाव आपकी नींद पर भी पड़ता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सोने से पहले क्या खा रहे हैं। कुछ फूड्स (Food To Avoid In Dinner) ऐसे होते हैं, जिन्हें रात के समय खाने से या तो नींद नहीं आती या उसे पचाने में बहुत समय लग जाता है, जिसके कारण आप ठीक से सो नहीं पाते। आइए जानें रात को सोने से पहले किन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए।