हार्ट के लिए कितनी सुरक्षित हैं Zero Sugar Drinks? डॉक्टर ने दूर किया सबसे बड़ा कन्फ्यूजन

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और पैकेट वाले जूस आजकल हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। हालांकि, क्या यह मीठा शौक आपके दिल पर भी भारी पड़ता है?

मेदांता अस्पताल, नोएडा के कार्डियक केयर, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर, डॉ. अमित कुमार मलिक ने हार्ट हेल्थ पर इन ड्रिंक्स के असर को लेकर कुछ बेहद जरूरी बातें बताई हैं। आइए जानते हैं।

मीठा स्वाद, लेकिन दिल के लिए खतरा

डॉ. मलिक के अनुसार, जो लोग लगातार शुगरी ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, उनमें दिल की बीमारियों का जोखिम काफी ज्यादा होता है। बाजार में मिलने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स और डिब्बाबंद जूस में चीनी और कैलोरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जब हम इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो शरीर का वजन तेजी से बढ़ता है। इसके साथ ही डायबिटीज और हाई ट्राइग्लिसराइड्स जैसी गंभीर समस्याएं जन्म लेती हैं, जो दिल की बीमारियों का मुख्य कारण बनती हैं।