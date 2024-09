रोज खाएंगे एक सेब तो नहीं लगाने पड़ेंगे डॉक्टर के चक्कर, कई समस्याएं हो जाएंगी रफू चक्कर

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। पोषक तत्वों से भरपूर सेब कई समस्याओं में असरदार माना जाता है। ‘An apple a day keeps the doctor away’- हम सभी ने यह कहावत तो सुनी ही होगी, जिसका मतलब है कि रोजाना एक सेब खाने से आपको कभी डॉक्टर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि रोजाना एक सेब खाने से सेहत को अनगिनत फायदे (health Benefits Of Apple) मिलते हैं। आइए जानते हैं पोषण का पावरहाउस कहे जाने वाले सेब के कुछ ऐसे ही फायदों के बारे में-

गट हेल्थ को बेहतर करे

सेब आपकी गट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसमें अच्छी खासी मात्रा में पेक्टिन और क्वेरसेटिन पाए जाते हैं, जो प्री-बायोटिक्स के रूप में काम करते हैं और गट हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करते हैं।