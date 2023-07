Amarnath Yatra Tips: अमरनाथ यात्रा को बनाना है आसान, तो इन बातों का रखें ध्यान

Amarnath Yatra Tips अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं तो बहुत जरूरी है जाने से पहले कुछ चीज़ों की तैयारी। फिटनेस से लेकर पैकिंग खानपान जैसी कई चीज़ों का ध्यान रखकर आप ट्रिप के दौरान बने रहेंगे हेल्दी बचे रहेंगे किसी अनहोनी से तो आज के इस लेख में हम इसी के बार में विस्तार से जानेंगे।

Amarnath Yatra Tips: अमरनाथ यात्रा से पहले कर लें इन चीज़ों की तैयारी

नई दिल्ली, लाइफस्टाइल डेस्क। Amarnath Yatra Tips: एक जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है। एक जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम और बालटाल से पवित्र गुफा के लिए रवाना हुए दो जत्थों में शामिल श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। यह यात्रा हर साल जम्मू- कश्मीर सरकार द्वारा आयोजित की जाती है। इस बार यात्रा का रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ था। इस बार भी सरकार ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं और श्रद्धालुओं के लिए यात्रा से जुड़ी जरूरी गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल जारी किए हैं। अगर आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो इन बातों का खास ध्यान रखें। 1. फिजिकल फिटनेस यात्रा पर जाने से पहले 4 से 5 किमी तक चलने की आदत डाल लें। जिससे आपको वहां पैदल यात्रा के दौरान किसी तरह की समस्या न हो। इसके साथ ही गहरी सांस लेने वाले व्यायाम और योग, प्राणायाम को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। जो यात्रा के दौरान आपके बहुत काम आएगी। 2. सही कपड़ों की पैकिंग सिर को ढकने के लिए ऊनी कपड़े, मुंह पर बांधने के लिए कोई मोटा कपड़ा, छाता, रेनकोट, वॉटरप्रूफ बैग, ट्रैकिंग शूज, ट्रेकिंग स्टिक, ऊनी टोपी, जैकेट और मोजे जरूर कैरी करें, जो आपको वहां की भयंकर ठंड में सुरक्षित करने का काम करेंगे। 3. हल्का खाने का सामान वैसे तो यात्रा के दौरान जगह-जगह पर लंगर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अपने साथ पर्याप्त मात्रा में पानी, हेल्दी और ड्राय स्नैक्स, चने, गुड़, चॉकलेट, प्रोटीन बार्स ऐसी चीज़ें बैग में जरूर रखें। 4. स्किन केयर क्रीम अपने चेहरे और हाथों को सनबर्न से बचाने के लिए कोल्ड क्रीम और सनस्क्रीन जरूर साथ रखें। अमरनाथ यात्रा में मेडिकल फैसिलिटीज की पूरी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी अपने साथ फर्स्ट एड किट कैरी करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप बना सकते हैं अपनी अमरनाथ यात्रा को यादगार। Pic credit- freepik

