लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों और जोड़ों को ताकत देने के लिए ना सिर्फ सही डाइट बल्कि खास तरह की एक्सरसाइज भी उतनी ही फायदेमंद मानी जाती है। खासकर जोड़ों में मौजूद साइनोवियल लिक्विड की मात्रा को कम होने से बचाने के लिए यह और भी जरूरी है। आइए जानते हैं यह क्या है, इसके कम होने के क्या लक्षण हैं और इसके लिए कौन-सी एक्सरसाइज कारगर हो सकती है।

क्या होता है साइनोवियल लिक्विड? साइनोवियल हमारे घुटने, कूल्हे और कंधों के जोड़ों को ल्युब्रिकेट करने वाला एक गाढ़ा लिक्विड है। इससे कार्टिलेज और जोड़ों के बीच घिसाव कम होता है और यह कार्टिलेज को जरूरी पोषक तत्व भी पहुंचाने का काम करता है।