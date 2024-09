Chia Seeds को गलती से भी न मिलाएं 7 चीजों के साथ, नहीं तो फायदे की जगह हो जाएगा नुकसान

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग अनहेल्दी खाने से बचने के लिए अपने खाने में कई तरह के बदलाव करने लगे हैं, जिनमें कैलोरी डेफिसिट डाइट प्लान को अपनाते हुए अलसी के बीज, तिल के बीच और चिया बीज (Chia Seeds) को अपनी डाइट प्लान का हिस्सा बनाने लगे हैं।

इसमें लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा थ्री फैटी एसिड सहित अनेक पोषक गुणों से युक्त चिया सीड्स का करते है। लेकिन अनजाने में कुछ लोग इसे खाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे इसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसके साथ ही लोग चिया सीड्स को कुछ ऐसी चीजों (Things Not To Mix With Chia Seeds ) में मिलाकर खाते हैं, जिनसे उनके शरीर पर गलत असर पड़ता है। तो आइए जानते हैं उन फूड्स के बारे में जिनमें चिया सीड्स को नहीं मिलाना चाहिए और क्यों।